La Roma abbandona il giallorosso per presentare la Legacy Collection, pensata per fondere il design moderno con le radici storiche della squadra. La maglia speciale è di colore verde per celebrare l'Alba, una delle vecchie società della città dalla cui fusione nacque la Roma nel 1927. Il kit però non potrà essere indossato in campo dalla prima squadra: vietate le maglie verdi per le società che non lo hanno come colore sociale

