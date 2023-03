L'infermeria vuota in casa Milan è durata giusto un paio di giorni. A fermarsi questa volta è Messias e sarà un'assenza pesante per Stefano Pioli. "Questa mattina Messias è stato sottoposto ad esame strumentale che ha evidenziato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra - si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dal club rossonero -. Una risonanza di controllo verrà effettuata fra una decina di giorni". L'ex Crotone rischia di star fermo per circa un mesetto. Nelle ultime settimane era stato proprio lui uno degli uomini chiave per il cambio di modulo adottato dal Milan e aveva anche lasciato il segno in zona gol: quello da tre punti contro il Monza e la rete del raddoppio nella sfida all'Atalanta.

I numeri di Messias

26 in totale le presenze accumulate in questa stagione dal brasiliano per un totale di 1.361 minuti. Autore di 5 gol e 2 assist si è rivelato utile in particolare nelle ultime settimane, con il passaggio al 3-5-2 e il ruolo di esterno a tutto campo.