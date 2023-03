Cresciuto nella Roma, Davide Frattesi domenica sarà protagonista della sfida di campionato all'Olimpico tra il suo Sassuolo e i giallorossi, dove sarebbe voluto tornare in estate. "Era il mio desiderio, non sono nemmeno stato troppo professionale, ma ora ringrazio la società e l'allenatore per avermi trattenuto". Dopo la vittoria di Cremona, l'obiettivo è risalire ancora la classifica: "Vincere per fare un campionato importante" SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi

Davide Frattesi con il gol di lunedì scorso contro la Cremonese, decisivo nella vittoria per 3-2 del Sassuolo, ha confermato di essere il miglior marcatore stagionale neroverde con sei gol, oltre che uno dei centrocampisti più prolifici nei primi cinque campionati europei, con le stesse reti di Pedri del Barca: "L'importante però sono stati i tre punti e l'essersi tolti da una situazione di classifica complicata - ha detto a Sky -. Dionisi per tirarmi su d'umore mi diceva in estate che mi avrebbe fatto fare la mezzala nel 4-3-3".

La voglia di Roma in estate e la voglia di batterla ora leggi anche Gli indisponibili per la 26^ giornata in Serie A Già, in estate l'umore di Frattesi non era dei migliori, con la volontà di andare alla Roma repressa. Il centrocampista però, che nel settore giovanile giallorosso è cresciuto, non è affatto pentito per la scelta, seppur obbligata, di essere rimasto ancora un anno al Sassuolo: "Ormai lo sanno tutti, c'ero rimasto male. Ringrazio società e mister per avermi tenuto, mi hanno aiutato nonostante non sia stato professionale al 100%. Ora capiamo che tipo di campionato dobbiamo fare: se facciamo un risultato importante a Roma possiamo aspirare alla fascia sinistra della classifica". La stagione non era iniziata nel migliore dei modi per la squadra di Dionisi, ma con un ottimo girone di ritorno sta ora risalendo la china: "Abbiamo recuperato lo spirito di squadra, i nuovi ragazzi arrivati si sono inseriti bene e stanno facendo la differenza. Il mister è bravo a variare tattica a seconda se giochiamo con squadre chiuse o con altre che ti vengono a pressare a uomo".

Obiettivo Nazionale Ormai Frattesi è stato convocato più volte da Mancini, ma l'obiettivo è quello di diventare un perno anche in azzurro, magari come il suo compagno di squadra Domenico Berardi: "Vinciamo anche senza di lui? Sì, ma l'assenza si sente, soprattutto per me che gioco con lui sulla fascia. Non sbaglia mai un tempo o uno stop". Frattesi può essere il simbolo del riscatto dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar: "La Nazionale era un sogno fino a qualche anno fa, ma allenandosi sempre anche dopo gli allenamenti e avendo un obiettivo più ambizioso del normale, si possono raggiungere grandi cose. Dobbiamo qualificarci all'Europeo e ripetere un cammino indimenticabile, anche per noi tifosi che assistevamo da fuori".