Dove vedere Bologna-Lazio in tv

I numeri di Bologna e Lazio

Sono 137 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 46 le vittorie del Bologna, 37 i pareggi, 54 le gare vinte dalla Lazio. I laziali hanno vinto quattro delle ultime sei gare di Serie A contro il Bologna (2 sconfitte), tra cui le due più recenti: i biancocelesti potrebbero registrare una striscia di almeno tre successi consecutivi contro i rossoblù per la seconda volta nel torneo, dopo i cinque tra il 1999 e il 2000. Il Bologna ha vinto le ultime due gare interne contro la Lazio in Serie A, dopo una serie di otto partite casalinghe di fila senza successi (4 pareggi, 4 sconfitte): i rossoblù potrebbero ottenere più vittorie interne consecutive contro i biancocelesti nella competizione per la prima volta dal 1976-1979 (cinque in quel caso). La Lazio potrebbe stabilire un suo nuovo record di clean sheet in trasferta in una singola stagione di Serie A: al momento sono otto, come nel 1994/1995 e nel 1999/2000 – nei cinque grandi campionati europei 2022/23, nessuna squadra ha fatto meglio (otto anche per l’Arsenal). Dopo il successo per 1-0 contro l’Inter, il Bologna potrebbe mantenere la porta inviolata in due match di fila al Dall’Ara per la prima volta dall’aprile 2019 (contro Chievo e Sampdoria). La curiosità: Luis Alberto ha servito sei assist in Serie A contro il Bologna, almeno due in più rispetto ad ogni altra avversaria; tra i giocatori in attività lo spagnolo è quello che ha fornito più passaggi vincenti contro i rossoblù nel torneo.