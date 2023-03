"Il 3-2 è un gol da annullare, e basta. Forse la Juve avrebbe vinto lo stesso, non ne sono sicuro, magari vinceva. Ma era da annullare". A dirlo è Dejan Stankovic in conferenza nel post gara del 4-2 di Torino con la Juve -. A noi ci hanno annullato un gol regolare a Gabbiadini a Empoli, dopo che è caduto sulla palla. E allora qui è stop di braccio . Da parte di un grande campione, cioè Rabiot, che è il giocatore della Juve che mi piace di più insieme a Kostic e Vlahovic".

Stankovic ha analizzato così la gara a DAZN: "Abbiamo dato tutto. Contro una squadra molto forte come la Juve, che con i punti guadagnati sul campo è seconda. Dopo ci sono stati gli episodi, come i due gol presi facili, pesano tanto. I ragazzi sono stati bravi a recuperare una partita che poteva prendere una piega molto diversa. Ci sono stati troppi errori di lettura. Mi piange il cuore per loro".

"Vlahovic si sbloccherà e segnerà anche con la spalla"

Infine le parole sul connazionale Vlahovic: "Dusan è un grande attaccante. È un momento no. Ci siamo parlati come un padre con un figlio. Non deve mollare, è un attaccante top. In questi anni le carriere volano e deve mantenersi al livello top. È un ragazzo serio, un professionista, un bomber nato. Si sbloccherà e poi segnerà anche con la spalla".