La delusione dell'allenatore rossonero dopo il pari interno con la Salernitana: "La difficoltà della gara era sbloccarla, una volta in vantaggio dovevamo gestirla meglio. Invece non ci siamo riusciti e significa che dobbiamo crescere. Era un'occasione perché potevamo e dovevamo fare meglio, è un peccato averla fallita. E gli impegni in Champions non possono influire su quelli successivi" MILAN-SALERNITANA 1-1: GOL E HIGHLIGHTS

Non basta la carica derivante dalla qualificazione ai quarti di finale di Champions League: nonostante il vantaggio firmato da Giroud nel finale di primo tempo, contro la Salernitana il Milan esce da San Siro con un solo punto e manca l'aggancio all'Inter al secondo posto. I rossoneri restano quarti con 48 punti e Stefano Pioli non può che essere rammaricato per l'occasione fallita: "Non è stato un calo mentale o un calo fisico - ha detto l'allenatore rossonero a Sky Sport -, ma una squadra che va in vantaggio deve fare molto di più per cercare di vincere la partita. Abbiamo subìto un gol evitabile, poi la partita è diventata spigolosa e nervosa e ci è mancato anche un pizzico di fortuna. È un'occasione persa perché era una partita in cui dovevamo fare meglio. Di buono mi porto la voglia di cercare la vittoria fino in fondo anche quando la prestazione non è stata delle migliori, ma in questo la squadra non è mai venuta meno. Però siamo delusi perché possiamo fare sicuramente meglio. La difficoltà della partita era sbloccarla, una volta sbloccata dovevamo gestirla meglio e cercare di raddoppiare, purtroppo non ci siamo riusciti".

"La Champions non può influire, dobbiamo crescere" vedi anche Le pagelle di Milan-Salernitana 1-1 Un calo dovuto all'impegno in Champions in settimana? Pioli allontana l'ipotesi: "Se fosse così, vuol dire che dobbiamo crescere molto perchè le grandi squadre affrontano ogni partita come se fosse la più importante. Era un'occasione - ha ribadito l'allenatore -, potevamo fare meglio, sapevamo che contro la Salernitana non sarebbe stato facile, ma dobbiamo comunque crescere. Analizzeremo bene questa partita e affronteremo la prossima, mi auguro, con più attenzione. Dobbiamo crescere per mentalità, perché dobbiamo essere competitivi in Europa e in Italia e possiamo esserlo anche dopo cinque giorni da una prestazione dalla quale dovevamo prendere energia e entusiasmo. Ma per come abbiamo preso gol, penso che ci manca qualcosa".

"Rispetto all'anno scorso ci manca continuità" In chiusura un pensiero su Leao e sulle differenze con la scorsa stagione: "Non credo che la situazione legata al rinnovo di Leao stia incidendo nella sua testa per quanto riguarda le prestazioni - ha chiosato Pioli -, lui deve stare più dentro alla partita e a volte dobbiamo servirlo noi di più. Cos'è cambiato rispetto all'anno scorso? All'interno del gruppo non è cambiato nulla, c'è la stessa compattezza e la stessa voglia di crescere e migliorare. È cambiato che non troviamo quella continuità che serve per stare davanti. Quest'anno manca a tutti, tranne al Napoli a cui bisogna fare complimenti per come gioca e per quello che sta facendo".