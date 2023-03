Si profila uno stop di circa 20 giorni per Paul Pogba. Gli esami di questa mattina hanno confermato una lesione di basso grado all'adduttore, rimediata calciando delle punizioni al termine della rifinitura di domenica mattina. Esami anche per Bonucci dopo la botta rimediata contro la Samp: escluse lesioni al perone ma sarà quasi certamente out contro il Friburgo JUVENTUS-SAMPDORIA 2-0: GLI HIGHLIGHTS Condividi

Un altro stop per Paul Pogba: gli esami a cui si è sottoposto il giocatore nella mattinata di lunedì al J Medical hanno confermato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Pogba si era fermato nella rifinitura di domenica mattina, prima della partita contro la Sampdoria, dopo essersi fatto male nella parte finale dell'allenamento mentre calciava le punizioni. Il francese sarà out almeno per 20 giorni

Pogba visibilmente provato all'uscita dal J Medical Il giocatore, uscendo dal J Medical dopo gli esami strumentali, è apparso visibilmente provato dal punto di vista emotivo. Ai tifosi presenti, che gli chiedevano un autografo, Pogba ha risposto entrando in macchina con parole eloquenti: "Non ho la testa". Una stagione per il francese contrassegnata da infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo praticamente per l'intera stagione: solo 34 i minuti giocati finora

Bonucci: esluse lesioni ma sarà out con il Friburgo Esami anche per Leonardo Bonucci: il difensore era reduce da una botta rimediata nella partita contro la Sampdoria. Sono state escluse fratture o lesioni al perone della gamba sinistra, le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno, ma è difficile ipotizzare una sua presenza in Europa League contro il Friburgo