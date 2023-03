Nel video Sky qui sopra appare un Paul Pogba emotivamente provato all'uscita dal J Medical, dopo che gli esami clinici hanno confermato una lesione all'adduttore della coscia (per lui uno stop di almeno 20 giorni). E ai tifosi che gli chiedevano di fermarsi per firmare autografi ha risposto toccandosi il cuore: "Scusate, non ci sto con la testa..."

L'ESITO DEGLI ESAMI