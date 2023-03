Serie A, il calendario del prossimo turno

La Serie A tornerà in campo nel weekend dal 17 al 19 marzo per la 27^ giornata: il clou sarà domenica sera con Lazio-Roma e Inter-Juventus. In diretta su Sky Sport Atalanta-Empoli (venerdì ore 20.45), Udinese-Milan (sabato ore 20.45) e Sampdoria-Verona (domenica ore 12.30)

Archiviata la 26^ giornata con il posticipo Milan-Salernitana, la Serie A tornerà in campo nel prossimo weekend per l'ultimo turno prima della sosta per le nazionali. Una 27^ giornata che inizierà venerdì 17 con due anticipi: prima Sassuolo-Spezia alle 18.30, poi Atalanta-Empoli alle 20.45, da seguire in diretta su Sky Sport. Sabato riflettori puntati sul Milan, impegnato a Udine, mentre Salernitana e Cremonese andranno a caccia di punti salvezza con Bologna e Monza. Cinque, infine, i match in programma domenica. La capolista Napoli farà visita al Torino, mentre in serata sono in programma due big match: prima il derby della capitale, Lazio-Roma, poi il derby d'Italia, Inter-Juventus.