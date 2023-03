In occasione dell'assemblea odierna, la Lega Serie A ha confermato il nuovo format della Supercoppa Italiana a partire dall'anno prossimo. Come già sperimentato in Spagna, saranno quattro le partecipanti nel 2024: le prime due classificate in campionato e le due finaliste di Coppa Italia. Quattro delle prossime sei edizioni della competizione si disputeranno ancora in Arabia Saudita

La Supercoppa Italiana diventa a quattro squadre . È quanto emerso nell'assemblea odierna della Lega Serie A, che ha ufficializzato il nuovo format della competizione a partire dal 2024 : come già sperimentato in Spagna, infatti, sarà la Final Four a stabilire chi si aggiudicherà il trofeo. Ma quali saranno le quattro squadre partecipanti? A prendere parte all'appuntamento la vincitrice dello scudetto , la seconda classificata in campionato, la vincitrice della Coppa Italia e l'altra finalista . In caso di "sovrapposizioni" si scalerà a seconda della graduatoria finale del campionato. La Lega Serie A ha assegnato quattro delle prossime sei edizioni all'Arabia Saudita (2024, 2025, 2028 e 2029), mentre andranno stabilite le sedi per le edizioni del 2026 e del 2027. La formula a quattro squadre non è però definitiva , ma libera di essere cambiata nelle edizioni seguenti: andrà infatti valutato l'impatto sui calendari.

Nuova Supercoppa, le parole di De Siervo

Inzaghi come Lippi e Capello: è re di Supercoppa

Così l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo: "Abbiamo deciso di accettare l'offerta dell'Arabia per ospitare quattro edizioni di Supercoppa in sei anni a partire dal 2024. Si svolgeranno in Arabia Saudita le prossime due edizioni, poi ci sarà uno stop di due anni in cui si potrà giocare anche altrove e poi si ritornerà in Arabia per altri due anni. La prossima edizione avrà il format a quattro squadre e ci sarà anche una amichevole, strumento scelto per cercare di aiutare la qualità del calcio saudita. Ma la scelta del format Final Four non è definitiva: si potrà anche tornare indietro in base agli impegni dei club".