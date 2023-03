Leao a digiuno da due mesi, Origi e Rebic non pervenuti e Ibra in recupero dal lungo infortunio: in casa Milan l'unico attaccante che dà garanzia in questo momento (lo dicono i numeri) è Olivier Giroud. Ma a Udine Pioli avrà il problema di sostituirlo, visto che il francese salterà la sfida della Dacia Arena (sabato 18 marzo ore 20.45, diretta Sky Sport) causa squalifica

Leao a digiuno da 2 mesi

Degli appena 15 gol in 15 partite dall'inizio del nuovo anno, il francese ne ha segnati 3, mentre Leao, fermo a 2, non va in rete esattamente da 2 mesi. L'ultima gioia del portoghese in casa del Lecce il 14 gennaio scorso, 10 partite in totale senza gol, troppe per un attaccante.