Nonostante il momento di appannamento, il milanista Leao è il giocatore che ha totalizzato finora più dribbling riusciti in questa edizione della Champions. Se il suo più accanito inseguitore, il brasiliano del Real Madrid Vinicius Junior, deve ancora giocare la gara di ritorno degli ottavi di finale, diversi pretendenti come il trio delle meraviglie del Psg e l'esterno del Bruges Buchanan non possono più impensierirlo. Ecco la classifica temporanea