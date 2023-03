Torna Ibra dal 1': le probabili di Udinese-Milan

Dopo 419 giorni Ibrahimovic ritroverà una maglia da titolare nella sfida tra Udinese e Milan, in programma sabato ore 20.45 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Lo svedese prenderà il posto dello squalificato Giroud, mentre a centrocampo torna Tonali. Tra i friulani possibile chance dal 1' per Thauvin