Dove vedere Udinese-Milan in tv

I numeri di Udinese e Milan

Il Milan è la squadra contro cui l’Udinese ha pareggiato più partite nella sua storia in Serie A: 36 in 95 sfide, completano il bilancio 42 successi rossoneri e 17 vittorie friulane. Il Milan è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro l’Udinese in Serie A (5 vittorie, 5 pareggi), l’unico successo friulano nel periodo risale al 25 agosto 2019 (1-0 con gol di Rodrigo Becão). Dopo il successo per 4-2 lo scorso 13 agosto, il Milan potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l’Udinese in Serie A per la prima volta dal 2007/08 con Carlo Ancelotti alla guida. Equilibrio nelle ultime otto sfide in Friuli tra Udinese e Milan in campionato: tre vittorie a testa e due pareggi. In più, le due formazioni potrebbero pareggiare due match di fila in casa dei bianconeri in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 2004 e il 2005. Solo il Napoli (14) ha segnato più gol di Milan e Udinese (entrambi 11) negli ultimi 15 minuti di gioco nella Serie A 2022/23. Zlatan Ibrahimovic ha preso parte a cinque reti nelle sue ultime quattro sfide contro l’Udinese in campionato (tre gol e due assist). Lo svedese non parte titolare in un match di Serie A dal 23 gennaio 2022 contro la Juventus. La curiosità: il Milan è la squadra che ha subito più gol in seguito a cross in questa stagione di Serie A: 12 (inclusi tre dei suoi ultimi quattro), dall’altra parte nessuna formazione ne ha incassati meno dell’Udinese in questo modo (tre).