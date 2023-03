E' durato solo 17 minuti il derby d'Italia di Federico Chiesa: l'attaccante è entrato al 66' di Inter-Juve ma è stato costretto a chiedere il cambio all'83' per un fastidio dietro al ginocchio destro. Condizioni da valutare per l'ex Viola, all'ennesimo stop di una stagione travagliata. Anche Mancini è in ansia in vista dei match di qualificazione a Euro 2024

Altro stop per Federico Chiesa. L'attaccante della Juventus, che era entrato al 66' del derby d'Italia con l'Inter, è stato costretto a chiedere il cambio dopo 17 minuti per il riacutizzarsi di un fastidio dietro al ginocchio destro. Si tratta di tendinite, problema già avuto dall'ex Fiorentina durante il match d'andata di Europa League contro il Friburgo. Condizioni da valutare per il numero 7 bianconero, soprattutto in vista dei match di qualificazione a Euro 2024 contro Inghilterra e Malta. Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, l'ha convocato per il doppio impegno, ma dopo il dolore accusato a San Siro Chiesa risulta quanto meno in dubbio. "Voglio dare una mano a questa squadra e a questa società, negli ultimi due anni non ci sono riuscito. Non sono al massimo, a gennaio ero partito bene, poi ho avuto un problema all'adduttore e al ginocchio destro. Sto dando il massimo, voglio esserci e aiutare il gruppo", aveva detto dopo il gol a Friburgo spiegando la sua esultanza con tanto di scuse. Ora un altro stop, una nota stonata nella vittoria della squadra di Allegri al Meazza.