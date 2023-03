Le scelte sul futuro dei bianconeri passano dal ricorso per il -15 fissato il 19 aprile, come spiegato dal Chief Football Officer a Dazn: "Non abbiamo sensazioni, quella data è importante perché avremo delle certezze. Ci sono tante incognite sul futuro, aspetteremo anche quel verdetto per pianificarlo". E sui rinnovi di Di Maria e Rabiot: "Sono felici alla Juve, stiamo ragionando insieme"

"Ci sono tante incognite sul nostro futuro, aspetteremo anche il verdetto del Collegio di Garanzia per pianificarlo". Parola di Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, che come il club bianconero attende il ricorso sul -15 al Collegio di Garanzia del Coni, fissato per il 19 aprile. Uno snodo chiave per la stagione in corso e per il futuro, con un occhio rivolto al campo visto che il ricorso verrà discusso alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting: "Non abbiamo sensazioni, è importante il 19 aprile perché avremo delle certezze - spiega Calvo a DAZN - La data coincide con la viglia di una partita importante. Avremo il tempo per prepararci e concentrarci, a prescindere dall'esito del Collegio di Garanzia".