Tutto ancora da definire in casa Roma riguardo la permanenza di Josè Mourinho per l'ultimo anno del suo contratto. L'allenatore giallorosso incontrerà la famiglia Friedkin, proprietaria del club, per avere garanzie sul progetto futuro dei giallorossi. Mourinho per continuare a rimanere sull panchina della Roma vuole rinforzare la squadra. Abraham potrebbe tornare in Premier League

La permanenza di Mourinho a Roma dipenderà dalle garanzie tecniche che riceverà dalla proprietà prima della fine di questa stagione. Dopo anno e mezzo a Roma, un contratto triennale , e un bilancio finora in crescita. In classifica si ritrova 3 punti in più rispetto alla scorsa stagione, malgrado tre sconfitte nelle ultime quattro. Migliorata anche la classifica, dal sesto al quinto posto, il distacco dalla quarta , da -6 a -1, con 8 gol in meno subiti. L'unico dato in flessione è il numero delle reti, 10 in meno rispetto a un anno fa. Mancano i gol di Abraham , 13 in meno, e quelli di Belotti, zero in campionato.

Per Abraham ipotesi ritorno in Premier

Abraham è destinato in estate a tornare nella Premier. Per rinforzare la squadra, Mourinho vuole un centravanti più esperto e completo, con un profilo già segnalato alla società. In più l'allenatore vuole un centrale di difesa bravo anche a impostare e un centrocampista per completare un instant team. Per le garanzie su questi acquisti e sulla validità progettuale, Mourinho vuole confrontarsi direttamente con i Friedkin. Vorrebbe più coinvolgimento e poteri da manager all'inglese, per poter competere con più ambizione nel suo terzo anno. Una permanenza non scontata. Il raggiungimento di un posto in Champions League diventa fondamentale per gli investimenti e le prospettive. Per continuare insieme o dirsi addio, se non dovessero più coincidere gli obiettivi fissati un anno e mezzo fa al momento della firma