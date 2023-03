Il terzino olandese è stato sottoposto in Svizzera a un intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro, con successiva sutura meniscale, per la lesione del menisco interno. Per la Roma è emergenza in difesa: contro la Sampdoria ci saranno a disposizione solo Smalling e Llorente Condividi

È già finita la stagione di Rick Karsdorp. Il terzino olandese della Roma, che nei giorni scorsi era stato sottoposto a un piccolo intervento chirurgico al setto nasale, è stato operato nuovamente nella giornata di martedì in Svizzera per la lesione del menisco interno, rimediata nel match di Europa League contro la Real Sociedad. Karsdorp è stato sottoposto a un intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro con successiva sutura meniscale, effettuato dal professor Georg Ahlbaumer presso la Klink Gut di St. Mortiz, alla presenza del medico della Roma, il dottor Vincenzo Costa. Il giocatore resterà nella clinica sivzzera per alcuni giorni e inizierà a breve la riabilitazione, ma non riuscirà a tornare in campo prima della fine della stagione.

Emergenza in difesa leggi anche Roma-Feyenoord, biglietti in vendita dal 22 marzo Per la Roma, dunque, scatta l'emergenza in difesa in vista della prossima partita di campionato contro la Sampdoria, prevista domenica 2 aprile. In quel match Mourinho (che tornerà in panchina dopo la squalifica), dovrà fare a meno non soltanto di Karsdorp, ma anche di Kumbulla (seconda giornata di squalifica dopo l'espulsione in Roma-Sassuolo) e della coppia Ibanez-Mancini, entrambi fermati per un turno dal giudice sportivo dopo il derby. Oltre a Smalling, troverà sicuramente spazio Diego Llorente, finora impiegato solo 34 minuti in campionato e mai titolare in Serie A con la maglia giallorossa. Da capire se Mou sceglierà l'opzione del ritorno alla difesa a quattro o l'inserimento di un fuori ruolo (Celik?) nel terzetto difensivo.

Sindaco Gualtieri: "Ho chiesto divieto trasferta tifosi Feyenoord" "I timori su Roma Feyenoord? Bisogna sapere che non abbiamo solo precedenti negativi a Roma, o quello che è avvenuto a Tirana, io c'ero". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che in un'intervista a Radio Romanista ha aggiunto: "All'indomani della partita arriveranno gli ispettori del Bie che valuteranno la preparazione della città per accogliere Expo e per questo dobbiamo prevenire incidenti di ogni tipo. Anche io auspico le trasferte per i tifosi ma dobbiamo stare attenti. Per questo ho chiamato il ministro Piantedosi che ho trovato molto sensibile, e abbiamo chiesto misure più severe per tutelarle dai vecchi episodi, ma anche per questa candidatura all'Expo. Per questo abbiamo chiesto di valutare anche il divieto di trasferta".