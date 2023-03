Processo Juve, il Pm Santoriello si astiene dall'accusa

Uno dei Pm a capo dell'inchiesta "Prisma" sui conti della Juventus ha scelto di astenersi dall'accusa in vista dell'udienza preliminare prevista per lunedì 27 marzo. La decisione in seguito alle polemiche seguite a un video del 2019 in cui Santoriello, durante un convegno, si professava tifoso del Napoli

Il video di Santoriello e le polemiche

Le polemiche su Santoriello (uno dei maigstrati titolari dell'inchiesta Prisma) riguardano un video girato durante un convegno del 2019, in cui il Pm diceva: "Come presidente di una società di calcio non sono bravo se faccio gli utili ma anche se vinco gli scudetti. A volte però c'è un rapporto di incompatibilità tra le due cose. Lo ammetto, sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come tifoso è importante il Napoli, come pubblico ministero sono antijuventino, contro i ladrocini in campo, eppure mi è toccato scrivere archiviazioni". Frasi pronunciate quattro anni fa, il 14 giugno 2019, in un convegno organizzato da alcuni studi legali milanesi allo Spazio Chiossetto: "Il Modello organizzativo e le società calcistiche. La prevenzione degli illeciti tra giustizia penale e sportiva”. Un incontro che riguardava già allora il tema dei bilanci e delle plusvalenze. Parole che fanno e faranno molto discutere. In un altro video uno dei relatori del convegno dice: “Rimaniamo distanti sul fatto che lei sia pm e io sia avvocato, lei tifa Napoli e io tifo Inter”. La risposta del pm: “Vabbé dai, basta no Juventus”. Va ricordato che il Pm rappresenta l'accusa e non giudica sulla colpevolezza o innocenza, cosa che spetta ad altri giudici, ma le frasi di Santoriello posero il tema dell'opportunità di rilasciare dichiarazioni di questo tenore da parte di un membro della magistratura