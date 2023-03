Juventus, inizia la partita più lunga. Sarà una settimana importantissima per la Juventus, e il pallone centra poco. La Continassa riaprirà martedì per gli allenamenti, ma già lunedì mattina al Tribunale di Torino è fissata davanti al Gup Marco Picco, l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma, che in primis dovrà decidere sul rinvio a giudizio di 12 tra dirigenti e amministratori della società bianconera. Tra questi l'ex presidente Andrea Agnelli, il vice presidente Pavel Nedved, l'Ad Arrivabene e Fabio Paratici. L'accusa sarà sostenuta dai Pm Mario Bendoni e Marco Gianoglio che hanno condotto l'inchiesta sui conti della Juventus. Sempre al Gup sarà chiesto di pronunciarsi sulla competenza territoriale: l'eventuale processo resterà a Torino o sarà spostato a Milano o a Roma? Di fatto la decisione potrebbe essere rinviata alla Cassazione, che allungherebbe non di poco i tempi dell'inchiesta.