SERIE A

Si ferma Kalulu a causa di una lesione al polpaccio rimediata in Nazionale: salta il Napoli. Da valutare anche Kostic, non al meglio dopo l'impegno con la Serbia, e Nzola rientrato in anticipo dal ritiro con l'Angola ma che sarebbe in ogni caso squalificato. Stagione finita per Sirigu (lesione del tendine d'Achille) e Karsdorp (intervento al ginocchio). Si ferma anche Arnautovic a causa di una lesione muscolare al piede. Ecco la situazione squadra per squadra tra squalificati, indisponibili e giocatori in dubbio