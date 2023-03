SERIE A

Un problema muscolare durante il primo tempo di Turchia-Croazia mette fuorigioco Hakan Calhanoglu e in ansia l'Inter in vista del match contro la Fiorentina. Stagione da dimenticare per Pasquale Mazzocchi. L'esterno della Salernitana, già fermo da novembre a febbraio per un problema ad un legamento del ginocchio, è costretto ancora a fermarsi per una lesione muscolare ad un gluteo. Nel Bologna dopo Arnautovic in dubbio anche Zirkzee. Ecco la situazione squadra per squadra tra squalificati e indisponibili