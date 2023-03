SERIE A

Inzaghi perde Calhanoglu per il match contro la Fiorentina: per il turco distrazione alla coscia destra, salterà anche le sfide contro Salernitana e Juve in Coppa. Si lavora per averlo a disposizione per il ritorno di Champions contro il Benfica. Difficile la convocazione di Jovic contro l'Inter, l'attaccante dovrà effettuare allenamenti individuali ancora per qualche giorno per via di un'infezione virale. Buone notizie invece per Allegri: nessuna lesione per Kostic. Ecco la situazione squadra per squadra