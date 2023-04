L'Inter è già in doppia cifra di ko in campionato come non succedeva dalla stagione di De Boer-Pioli (su 38 giornate), mentre non ne perdeva così tante alla 28^ dal 2011-12 con Gasperini-Ranieri-Stramaccioni. Appena tre gol negli ultimi cinque turni. Con la Fiorentina non sono bastati 13 tiri in area, 5 grandi occasioni create e un valore di 2.8 Expected Goals per segnare. E il calendario di aprile…

GLI HIGHLIGHTS DI INTER-FIORENTINA