Le partite di Serie A oggi

SERIE A

Allegri dovrà fare a meno di Chiesa per il match contro il Verona, mentre Spalletti perde Osimhen a causa di una lesione dell'adduttore sinistro. Nell'Atalanta non recupera Koopmeiners, l'Empoli senza Vicario con il Lecce e il Torino perde sia Ilic che Ola Aina. Ecco la situazione squadra per squadra in vista della 28^ giornata