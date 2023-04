Dove vedere Monza-Lazio in tv

I numeri di Monza e Lazio

Il Monza ha raccolto un solo punto in cinque sfide contro formazioni che a inizio giornata occupavano le prime quattro posizioni in classifica in Serie A (2-2 contro l'Inter il 7 gennaio scorso), inclusa la sconfitta per 0-1 contro la Lazio nel match d’andata dello scorso 10 novembre. La Lazio è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 17 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (14 vittorie, 2 pareggi), perdendo però quella più recente (2-1 contro il Lecce fuori casa); i biancocelesti potrebbero registrare due sconfitte di fila contro queste avversarie per la prima volta dal periodo tra il novembre 2014 e il febbraio 2015. Il Monza è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare casalinghe di campionato (3 vittorie, 4 pareggi): l’unica sconfitta nel periodo all’U-Power Stadium risale al 18 febbraio scorso contro il Milan. La curiosità: solo il Napoli (due) ha subito meno gol su sviluppi di calcio piazzato del Monza (tre) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.