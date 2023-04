Dove vedere Napoli-Milan in tv

Assaggio della sfida Champions questa sera al Maradona. Le due squadre si affronteranno per la 150esima volta in Serie A . Finora sono 56 vittorie per i rossoneri e 45 per i campani, 48 i pareggi. Il Milan però ha vinto soltanto due degli ultimi 16 incontri contro gli azzurri, nel corso delle ultime cinque gare. Il Napoli ha vinto la partita d'andata a settembre. Sarà solo la seconda volta che le due squadre si affrontano con un distacco a favore del Napoli maggiore di 15 punti in classifica, 23 in questo caso. L'ultima volta era il 15 aprile 2018. Nella stagione 1989/90 le due squadre si erano incontrate quattro volte. Quell'anno gli azzurri vinsero la partita d'andata di campionato alla quale seguirono poi un pareggio e due sconfitte tra Serie A e Coppa Italia. Al termine di quella stagione il Napoli vinse lo Scudetto e il Milan la Coppa dei Campioni. Quest'anno si ritroveranno nuovamente il 12 e il 18 aprile in Europa.

Dove vedere Napoli-Milan

La partita tra Napoli e Milan, valida per la 28^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 2 aprile alle 20.45 in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.