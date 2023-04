E' corsa contro il tempo per recuperare Victor Osimhen per l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan in programma a San Siro il prossimo 12 aprile: l'attaccante nigeriano è ancora alle prese con l'infortunio all'adduttore della gamba sinistra. Intanto a Lecce sarà ballottaggio Raspadori-Simeone per sostituirlo

Aspettando Victor. È il tema dominante della settimana azzurra, forse più della partita a Lecce. Le condizioni del capocannoniere della Serie A, ancora alle prese con le terapie per guarire dal problema all’adduttore della gamba sinistra. Ancora troppo presto per una previsione, per capire se potrà rientrare addirittura a Milano, nella partita di andata dei quarti di finale Champions. Da Castel Volturno continua a filtrare un cauto ottimismo ma nulla più. Intanto la squadra lavora per la trasferta a Lecce. L’unica notizia positiva di domenica sera, il rientro di Raspadori in campo, apre di fatto il ballottaggio con Simeone per il sostituto di Osimhen. Due giocatori che hanno dato un contributo fondamentale per costruire la classifica attuale, eppure l’italiano a causa anche degli infortuni, non segna da tre mesi; due invece i mesi di astinenza del Cholito. Da gennaio Victor ha lasciato le briciole, ma ora per i due attaccanti una grande occasione di riprendersi la scena. Senza dubbio a Lecce, forse anche a Milano. Dipenderà da Victor. Il cannibale, questa volta alle prese con una corsa che ha come avversario il tempo.