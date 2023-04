Berlusconi, striscione dei tifosi:"Monza è con te"

"Forza Silvio, Monza è con te". Questo il messaggio scritto su uno striscione comparso questa mattina all'esterno dell'ospedale San Raffaele, dove si trova ricoverato Silvio Berlusconi. Lo striscione è firmato dagli ultras della curva del Monza. Una manifestazione di sostegno per Berlusconi, che come riporta l'Ansa, ha passato una notte tranquilla, la seconda in terapia intensiva al San Raffaele di Milano dopo il ricovero di mercoledì. Secondo quanto filtra in ambienti ospedalieri, il Cavaliere reagisce bene alle cure e oggi si sottoporrà a nuovi accertamenti. L'attenzione dei medici rimane alta sull'infezione polmonare conseguenza di un forte indebolimento generale. Al momento non sono previsti bollettini medici