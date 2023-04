Il calendario della 29^ giornata di Serie A

In campo per la ventinovesima giornata 7 e 8 aprile 2023. Venerdì e sabato, studi pre e postpartita, approfondimenti e aggiornamenti live

Venerdì 7 e sabato 8 aprile, appuntamento con la ventinovesima giornata della stagione. Venerdì dalle 21 appuntamento con Milan-Empoli su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW; si prosegue sabato dalle 12.30 con Udinese-Monza su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alle 16.30 sarà la volta di Atalanta-Bologna, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.