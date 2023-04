Dove vedere Lecce-Napoli in tv

I numeri di Lecce e Napoli

Sono 23 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 5 le partite vinte dal Lecce, 8 i pareggi e 10 le vittorie del Napoli. Dopo l'1-1 della gara d'andata, il Lecce potrebbe restare imbattuto in entrambe le sfide stagionali di Serie A contro il Napoli per la prima volta dal 2000/01 (in quell'occasione due pareggi per 1-1, con Alberto Cavasin in panchina). Il Napoli ha trovato la rete in tutte le ultime 12 sfide di Serie A contro il Lecce (1,9 di media a match): l'ultimo clean sheet pugliese contro i partenopei risale infatti al 23 novembre 1997, grazie al 2-0 al Via del Mare sotto la guida di Cesare Prandelli. Dopo la sconfitta per 0-4 contro il Milan nell'ultimo turno, il Napoli potrebbe perdere due gare di fila in campionato per la prima volta dal dicembre 2021; risale invece al dicembre 2020 l'ultima serie di due incontri senza gol all'attivo per i partenopei in Serie A. Napoli (264) e Lecce (234) sono due delle quattro squadre che in questa Serie A hanno effettuato più recuperi offensivi: i partenopei sono inoltre primi per conclusioni tentate da queste situazioni di gioco (48), mentre i pugliesi occupano la nona posizione di questa graduatoria con 33. Questa sfida vede affrontarsi la squadra che nel campionato in corso ha registrato più sequenze su azione di almeno 10 passaggi (486 per il Napoli) e quella che finora ne ha collezionate meno (69 per il Lecce). La curiosità: l'allenatore del Lecce Marco Baroni ha giocato nel Napoli tra il 1989 e il 1991 e ha segnato, il 29 aprile 1990 contro la Lazio, il gol decisivo per lo Scudetto partenopeo, su assist di Maradona da punizione indiretta.