Dopo gli ultimi aggiornamenti dei valori di mercato, il sito specializzato Transfermarkt ha stilato la nuova classifica dei 100 giocatori più preziosi al mondo. Inevitabilmente comandano Mbappé e Haaland, ma c'è un giocatore della Serie A in Top 10: è Osimhen, trascinatore del Napoli insieme a Kvaratskhelia, che si piazza invece in Top 20. Tra i migliori anche Lautaro e Leao, in totale sono 13 i calciatori del nostro campionato presenti in classifica