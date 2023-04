Nessun pareggio nei sette precedenti tra Inter e Salernitana in Serie A: i nerazzurri vantano cinque successi, inclusi tre nei tre incontri nel XXI secolo, contro i due dei campani (nel 1948 e nel 1999). Dopo aver vinto le prime due sfide interne di Serie A contro l'Inter senza subire gol nel 1948 e nel 1999, la Salernitana ha perso la gara dello scorso campionato all'Arechi contro i nerazzurri per 0-5 : in quel match a segno cinque marcatori differenti (Perisic, Dumfries, Sánchez, Lautaro Martínez e Gagliardini). La Salernitana arriva a questa sfida da quattro pareggi consecutivi di campionato e mai ne ha registrati di più in fila nella competizione; i campani sono inoltre imbattuti da cinque partite di Serie A e solo una volta hanno fatto meglio nella massima serie (sette tra aprile e maggio 2022). Dopo le sconfitte contro Spezia, Juventus e Fiorentina, Simone Inzaghi potrebbe diventare il primo allenatore dell'Inter a perdere quattro partite consecutive di Serie A da Claudio Ranieri nel febbraio 2012. La curiosità: Lautaro Martínez ha segnato cinque gol in tre sfide di Serie A contro la Salernitana (solo con gli otto contro il Cagliari ha fatto meglio), inclusa una delle sue due triplette nel massimo campionato, arrivata al Meazza il 4 marzo 2022.

Dove vedere Salernitana-Inter in tv

La partita tra Salernitana e Inter, valida per la 29^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 7 aprile alle 17.00 in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q.