Le parole dell'allenatore dopo la vittoria sul campo del Lecce: "Non era facile portare a casa un risultato dopo quella sconfitta lì, ci dà tranquillità in vista del futuro. Di Lorenzo un esempio per tutti". Poi sulle condizioni degli infortunati: "Simeone va valutato, Osimhen abbiamo fiducia di recuperarlo"

Dubbi e allarmismi archiviati. Messa da parte la sconfitta col Milan, il Napoli torna a correre e lo fa grazie al 2-1 di Lecce. Spalletti ha ottenuto quello che voleva alla vigilia e lo dice a chiare lettere nel post partita del Via del Mare: "Ho ritrovato sostanza perché ho a che fare con giocatori che sanno valutare anche da soli quelli che sono i comportamenti delle partite - ha detto a Dazn -. Questo è un campo difficile. Il Lecce ha fatto risultati importanti contro tutte le grandi, è una squadra che si esalta nella qualità alta, è messa benissimo in campo. L’ho detto anche a Baroni, non era facile portare a casa un risultato dopo quella sconfitta lì. Avevamo qualche acciacco fisico, per cui questo risultato ci dà tranquillità per le prossime partite".

"Simeone va valutato, abbiamo fiducia di recuperare Osimhen" Sull'infortunio del Cholito, che si aggiunge a quello di Osimhen, l'allenatore ha aggiunto: "Simeone va valutato, ma ha avuto un problema dietro - le sue parole -. Gli sembrava un problema muscolare, poi era sopra il ginocchio, quando ha riprovato ha sentito il punto che li si indolenziva. Osimhen le vorrebbe giocare tutte, anche quando è in macchina vorrebbe entrare in campo e giocare. Sono situazioni che vanno valutate bene, secondo me i medici hanno tirato fuori la soluzione nella maniera corretta perché si rischiava di non averlo più fino alla fine del campionato. Ora si ricomincia a fare un po' di attività, quella vera, perché finora ha fatto un po' di corsa in maniera blanda. Da me non è dipeso niente, se i giocatori non hanno qualità non gli si può mettere addosso. Lui ha roba in avanzo da tutte le parti, bisogna fargliele riconoscere e poi diventerà un calciatore fortissimo. Diventa difficile senza di lui perché ha questi strappi, questa velocità, gli puoi randellare di tutto addosso, diventa più facile pressare per noi quando ha la palla tra i piedi. Abbiamo fiducia di recuperarlo".

"Buon primo tempo di Raspadori, Di Lorenzo un esempio per tutti" Spalletti è rimasto, comunque, soddisfatto della prestazione di Raspadori: "Ha fatto un buon primo tempo in diverse situazioni, ha cucito bene questo gioco con i centrocampisti - ha spiegato -. Potevamo farlo anche meglio, abbiamo riportato palla sui due centrali anche quando non c'era bisogno, ma era una partita delicata perché loro venivano da cinque sconfitte e questi ambienti riescono a trasmettere sempre il massimo ai propri giocatori. La partita contro il Milan è stata delicata dal punto di vista mentale, perché l'abbiamo persa 4-0 e sono i prossimi avversari in Champions. Tutti pensano quella cosa lì, queste sembrano partite di riempimento e invece non è vero. Fare questa prestazione era fondamentale, ci voleva anche carattere e noi l'abbiamo messo". Infine una battuta su Di Lorenzo: "La fascia di capitano gli ha dato ancora più forza e responsabilità - ha concluso -. È bellissimo vederlo venire al campo e dimostrare a tutti quale sia il comportamento da tenere dentro e fuori lo spogliatoio. È una roba che fa fortunati gli allenatori che hanno questi giocatori".

Di Lorenzo: "Dedico il gol a tutti i miei compagni" Lo stesso Di Lorenzo, autore del primo vantaggio napoletano, ha parlato al termine dell'incontro: "Sapevamo che era una partita importante per noi, difficile, contro una squadra ben allenata e organizzata - ha detto -. Continuiamo il nostro percorso verso un grande sogno. Quest'anno lo abbiamo dimostrato, sono tutti partecipi, anche chi gioca di meno. È un gol che dedico a tutti i miei compagni. Il mio discorso? Ho continuato solo quello del mister. Il ko col Milan non cambia niente, non ci deve distogliere da quello che abbiamo fatto finora. Da domani penseremo alla Champions: giocheremo la gara con serenità, anche se è vero che è un'altra competizione. Dovremo essere spensierati, avere entusiasmo e poi vedremo col mister come affrontarla".