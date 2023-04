Dove vedere Fiorentina-Spezia in tv

I numeri di Fiorentina e Spezia

La Fiorentina è imbattuta contro lo Spezia in Serie A, grazie a un pareggio nell'ottobre 2020 seguito da quattro successi; la squadra viola ha sempre segnato almeno due reti in ogni confronto con i liguri nella competizione. Entrambe le sfide di Serie A tra Fiorentina e Spezia al Franchi sono terminate con il punteggio di 3-0 per la Viola: nel primo caso con tre marcatori differenti (Vlahovic, Castrovilli ed Eysseric), mentre nella seconda occasione con la tripletta di Dusan Vlahovic. La Fiorentina arriva da cinque successi e non ne registra sei di fila in Serie A dall'aprile 2018, inoltre la Viola potrebbe ottenere quattro vittorie di fila senza subire alcun gol per la prima volta nella sua storia nella competizione. Lo Spezia, invece, con i suoi 25 punti in 28 incontri giocati, sta vivendo la sua peggior stagione in Serie A: nelle due precedenti edizioni, dopo lo stesso numero di gare disputate, i liguri hanno ottenuto 29 (nel 2020/21) e 26 punti (nel 2021/22). Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi ha preso parte a tre reti in cinque sfide contro lo Spezia in Serie A (un centro e due assist), solamente contro il Genoa (quattro partecipazioni in 16 match) ha fatto meglio nella massima serie.