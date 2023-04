Dove vedere Verona-Sassuolo in tv

Sono solo quindici i precedenti in campionato. Contro il Verona il Sassuolo ha vinto sei delle ultime otto partite di Serie A. I neroverdi hanno vinto in tutte le ultime quattro trasferte in casa del Verona. Il Sassuolo ha perso solo in una delle ultime dieci giornate di campionato. Si tratta della prima volta in Serie A per Marco Zaffaroni contro il Sassuolo e contro Alessio Dionisi. Dionisi invece ha vinto due partite sulle tre giocate contro il Verona, inclusa quella al Bentegodi finita 2-3 il 21 agosto

Dove vedere Verona-Sassuolo

La partita tra Verona e Sassuolo, valida per la 29^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 8 aprile alle 18.30 in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN 3, disponibile al canale 216 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.