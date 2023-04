Un lavoro plasmato dalla cura di Josè Mourinho, che ormai dura da 18 mesi. Un senso di squadra che cresce, insieme alla classifica. Diversi elementi hanno permesso alla squadra di salire al terzo posto. L'apporto tecnico di Dybala è evidente: 15 gol e 8 assist finora. Solo Salah al primo anno aveva fatto così bene come lui. In più ha aggiunto la sua versatilità tattica: da regista offensivo a centravanti. Decisivo anche per mascherare la crisi di gol di Abraham e Belotti. Quattro volte l'argentino è stato schierato centravanti e altrettante vittorie sono arrivate contro Inter, Juve, Bologna e Toro.