La Juve fa ricorso contro la chiusura della curva

La Juventus punta ad avere i propri tifosi anche in curva sud nel match casalingo contro il Napoli, in programma domenica 23 aprile. Dopo la decisione del giudice sportivo di chiudere per un turno il primo anello della curva bianconera per i cori razzisti rivolti a Lukaku in Juve-Inter di Coppa Italia, la società ha presentato ufficialmente ricorso. Una scelta che già nei giorni scorsi era stata anticipata dal CFO bianconero, Francesco Calvo: "La squalifica della curva l'abbiamo accolta con sorpresa per vari motivi - aveva detto prima del match contro la Lazio - E vorrei fare una riflessione sulla normativa: Juve-Inter era una gara di Coppa Italia, per la partita contro il Napoli pagheranno degli abbonati che non hanno niente a che vedere con certi episodi". L'udienza per il ricorso è fissata venerdì 14 aprile.