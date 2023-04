SERIE A

Lussazione alla spalla sinistra per Solbakken: sarà rivalutato tra due settimane. Simeone ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro: Spalletti dovrà fare a meno dell'attaccante per 2/3 settimane mentre prova a recuperare Osimhen. I sicuri assenti saranno i nove squalificati. Motta è senza Orsolini, il Verona va a Napoli senza due pedine, Allgri deve rinunciare ad Alex Sandro. Ecco la situazione squadra per squadra in vista della 30^ giornata