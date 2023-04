Emergenza attacco in casa Napoli alla vigilia della doppia sfida Champions contro il Milan. Oltre a Osimhen, che salterà il match d'andata con i rossoneri, Spalletti perde Simeone, uscito prima a Lecce. L'attaccante ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. Per lui almeno due settimane di stop ma i tempi potrebbero allungarsi

Nel momento clou della stagione Luciano Spalletti deve fare i conti con una vera e propria emergenza in attacco. Nella gara d'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan l'unico attaccante a disposizione resta Raspadori. Osimhen invece ancora non è in condizione di giocare e continua ad allenarsi a parte in attesa di un recupero che potrebbe arrivare nella gara di ritorno con i rossoneri. Fuori causa invece Simeone, uscito anzitempo a Lecce, che resterà ai margini per almeno due settimane col rischio però di allungare ulteriormente i tempi di recupero. Per lui l'esito degli esami strumentali svolti parla di una distrazione muscolare di primo grado al bicipite femorale destro. Oltre alle due partite contro il Milan Simeone potrebbe essere costretto a saltare anche le gare di campionato contro il Verona, la Juventus e la Salernitana. A forte rischio anche i match contro Udinese e Fiorentina