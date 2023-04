Il calendario della 30^ giornata di Serie A

SERIE A

Fastidio all’adduttore destro per Dybala in Europa League contro il Feyenoord, ma nella Roma problemi anche per Abraham: lussazione a una spalla come Solbakken. Da valutare Szczesny per il leggero malore (palpitazioni) in Juve-Sporting. Si è allungata la lista dell'Atalanta, Muriel assente per una correzione chirurgica a una falange della mano. Spalletti perde Simeone ma prova a recuperare Osimhen. Sicuri assenti i 9 squalificati. Nel Bologna out Orsolini, Verona a Napoli senza due pedine, Allegri senza Alex Sandro