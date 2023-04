La Corte Sportiva d’Appello ha rimesso il reclamo presentato dal club bianconero dopo la chiusura del settore inflitta al termine della partita di Coppa Italia contro l’Inter. Squalifica che la Juventus avrebbe dovuto scontare in campionato. Anche quel settore, dunque, sarà al completo per il prossimo match contro il Napoli in campionato

Sospesa, almeno per il momento, la chiusura della curva della Juventus. A deciderlo è la Corte Sportiva Nazionale Sezione I che ha rimesso la decisione del ricorso presentato dal club bianconero. La squalifica era scattata dopo il match di Coppa Italia contro l’Inter , durante il quale dal settore in questione erano arrivati cori razzisti nei confronti di Romelu Lukaku. La sospensione della chiusura, dunque, permetterà ai bianconeri di poter avere la tifoseria al completo per il prossimo match casalingo, quello di campionato contro il Napoli.

Cos’era successo durante Juventus-Inter

Nei minuti finali di Juventus-Inter (e nell’immediato post-partita, in campo), con i nerazzurri sotto 0-1, Massa fischia un rigore per l’Inter, che al 94’ Lukaku trasforma tra i fischi e i cori razzisti di alcuni tifosi bianconeri. L’attaccante dell’Inter festeggia poi con saluto militare e indice sulla bocca, un’esultanza che aveva già proposto in nazionale, gesto giudicato dall'arbitro provocatorio: doppio giallo (il primo lo aveva preso per un fallaccio su Gatti) ed espulsione. Nel post partita si scatena una rissa con Cuadrado e Handanovic protagonisti in negativo. Alle squalifiche per i calciatori coinvolti (che verranno scontate in Coppa Italia), il Giudice Sportivo aveva aggiunto quella alla Tribuna Sud (primo anello) dello Stadium, da cui sono partiti “beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale” nei confronti di Lukaku. “In ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo”, la delibera di “sanzionare la Juventus con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato Tribuna Sud, primo anello, privo di spettatori”. Squalifica che, nel caso dello stadio, era ricaduta sulla prima gara casalinga della Juventus, quella di campionato contro il Napoli, del 23 aprile.