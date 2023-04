L'attaccante nigeriano sta bene e ha svolto tutta la seduta di allenamento con il resto del gruppo. Osimhen vuole esserci già con il Verona ed è in corso un meeting tra lo staff tecnico e quello sanitario per valutare una sua eventuale convocazione. In ogni caso, giocherà il ritorno dei quarti di Champions contro il Milan

La notizia che tutti i tifosi del Napoli stavano aspettando è arrivata: Victor Osimhen con ogni probabilità giocherà nella sfida del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. Buone sensazioni per l'attaccante nigeriano, che - dopo i segnali incoraggianti arrivati nella giornata di giovedì 13 aprile, quando aveva disputato anche la partitina uscendo con il sorriso - nella mattinata di venerdì ha svolto l'intera seduta in gruppo. Osimhen sta bene e ha voglia di esserci già per la partita di campionato in programma sabato alle 18 contro il Verona, per questo è in corso un meeting tra lo staff tecnico e quello sanitario per decidere se è il caso di convocare il giocatore già per il match contro i gialloblù.