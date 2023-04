Dove vedere Spezia-Lazio

La sfida tra Spezia e Lazio della 30^ giornata di Serie A si gioca oggi, venerdì 14 aprile alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I numeri di Spezia e Lazio

La Lazio è una delle tre squadre contro cui lo Spezia ha perso tutte le partite disputate in Serie A: cinque sconfitte su cinque contro i biancocelesti, sei contro la Juventus e una contro il Monza. Lo Spezia ha subito sei gol in due partite casalinghe contro la Lazio in Serie A, una media di tre a incontro; i liguri hanno una media più alta di gol subiti in casa soltanto contro il Napoli (3,3). Lo Spezia è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A, con Leonardo Semplici in panchina; nelle ultime due sfide, i liguri hanno realizzato tre reti, dopo che erano rimasti a secco nelle cinque precedenti. La Lazio ha vinto sei delle ultime sette partite (1 pareggio) di Serie A: tante vittorie quante nelle precedenti 14 (4 pareggi, 4 sconfitte). La Lazio è la squadra che ha segnato più gol (10) nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato; lo Spezia, invece, è quella che ne ha realizzati meno (uno) nel quarto d’ora finale di gara. La curiosità: lo Spezia è, con Genoa e Spal, soltanto una delle tre squadre affrontate almeno cinque volte da Ciro Immobile, contro cui l’attaccante della Lazio vanta una media gol pari o superiore a una rete per incontro (cinque gol in cinque sfide contro i liguri).