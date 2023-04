Le probabili formazioni di Spezia-Lazio

Lo Spezia cerca punti per allontanarsi ulteriormente dal terzultimo posto, ma la Lazio vuole blindare il piazzamento in zona Champions. Per l'anticipo di venerdì alle 20:45 (diretta su Sky Sport Calcio) Semplici ha qualche dubbio da sciogliere. Sarri orientato a confermare l'undici che ha battuto la Juve: Immobile non è al 100% ma partirà dal 1', con lui Felipe Anderson e Zaccagni. In mezzo out Vecino per infortunio