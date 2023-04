Il portiere polacco, dopo lo spavento durante la sfida contro lo Sporting Lisbona, ha postato un messaggio sui suoi profili social per ulteriori rassicurazioni: "Grazie a tutti per i messaggi e gli auguri di buona guarigione. Sto bene e spero di tornare in campo il prima possibile". Il giocatore era stato sostituito per un dolore al petto, ma gli esami effettuati hanno scongiurato problemi cardiaci

L'USCITA DI SZCZESNY: ESAMI OK