Preoccupazione per il portiere della Juventus Wojciech Szczesny, che al 43' del primo tempo della sfida di Europa League contro lo Sporting Lisbona ha chiesto il cambio. Il polacco si è toccato il petto e si è fermato subito, chiedendo l'aiuto dei medici: l'estremo difensore è sembrato visibilmente preoccupato, ma ha lasciato il campo sulle sue gambe ma in lacrime per lasciare il posto a Perin. Szczesny ha avuto delle palpitazioni e per questto è stato fatto subito controllo dopo la sua sostituzione al centro medico dello stadio. La situazione è sotto controllo e l'esito dell'esame (elettrocardiogramma) sembra aver rassicurato tutti. Nella giornata di domani sarà sottoposto a ulteriori accertamenti