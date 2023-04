L'allenatore della Juventus presenta la sfida contro il Sassuolo, in vista del ritorno dei quarti di Europa League contro lo Sporting: "Kean indisponibile, anche Pogba non è ancora pronto. Szczesny? Se è sereno può venire in panchina". Sull'attesa del verdetto del 19 aprile: "Siamo sereni, ormai ci siamo fatti una bella corazza"

Condividi

Tra i due impegni europei contro lo Sporting, arriva il Sassuolo. La Juventus si appresta ad affrontare i neroverdi (domenica 16 aprile alle 18) dopo aver vinto l'andata dei quarti di Europa League e con il pensiero alla gara di ritorno (in programma giovedì 20 alle 21), tra infortuni ed energie da gestire al meglio.

Kean e Pogba out "Turnover visto il calendario fitto? Al momento posso dire che Kean non sarà disponibile perché ieri in allenamento ha accusato un fastidio al flessore. Gli altri dovrò valutarli oggi quando li vedo", le prime parole di Allegri in conferenza. "Pogba e Paredes sono due situazioni diverse. Paredes sta bene fisicamente ed è pronto per giocare, Pogba non è ancora pronto. Ieri ha fatto un buon allenamento, con 20' intensi. Oggi vedremo come sta, può solo migliorare e diventare un calciatore determinante da qui alla fine del campionato"

"Szczesny? Oggi gli parlerò: se è sereno e tranquillo può venire con noi, in panchina, per avere una giornata di recupero. Perin è in un'ottima condizione ma soprattutto ha fatto dei progressi importanti da quando è arrivato alla Juventus. Ora è un portiere tra i più bravi che ci sono, di affidabilità ma soprattutto di presenza all'interno della partita. Sono molto felice del lavoro che ha fatto. Bremer ha giocato tante partite, aveva un po' di mal di gola, vediamo come sta. Ci sono anche Rugani o Bonucci, che sta meglio e lo valuterò oggi pomeriggio. De Sciglio difficilmente sarà a disposizione".

Sugli altri: "Vlahovic è in una buona condizione, domani credo che sarà della partita. Di Maria lo valuterò oggi, è reduce da due partite intense. Chiesa ha fatto bene, sono contento, ma ha dei margini di miglioramento e qualità difficili da trovare in altri calciatori. Anche Milik sta meglio ed è un giocatore affidabile, sono tranquillo"

approfondimento Indisponibili e infortunati per la 30^ giornata

"Frattesi? Chiesi a Galliani..." Contro il Sassuolo, Allegri si troverà di fronte anche un possibile futuro obiettivo di mercato: "Frattesi? Andai a vederlo quando giocava in B nel Monza e chiesi a Galliani chi fosse quel ragazzotto che correva per il campo: si vedeva già che aveva ottime qualità. Il Sassuolo è in ottima condizione, a Verona ha perso solo perché il calcio l'ha inventato il diavolo: hanno perso una partita chiusa, inspiegabile. Dobbiamo tornare alla vittoria perché con la Lazio comunque abbiamo perso. "Berardi? Domani vedremo se c'è o non c'è. Ci saranno sicuramente dei ragazzi dell'Under 23 pronti per giocare"

"Abbiamo l'Atalanta a 4 punti nella classifica 'che viene scritta', ma la Lazio ci ha superato nella classifica 'attuale di campo' e quindi dobbiamo tornare alla vittoria per tornare al secondo posto. Fare punti col Sassuolo sarebbe un altro passettino in avanti, poi giovedì andiamo a giocarcela a Lisbona, ma non voglio pensare più in là. L'obiettivo è riempire maggio con ancora più partite, con tanti obiettivi da giocarci". approfondimento La classifica di Serie A