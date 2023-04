Sassuolo-Juve, le probabili formazioni

Diverse novità tra i 22 titolari previsti nella sfida del Mapei. Allegri potrebbe far debuttare Barbieri sulla destra, in avanti si va verso l'attacco pesante composto da Milik e Vlahovic. Dionisi con Bajrami al posto dell'infortunato Berardi, linea arretrata confermata in blocco. Le probabili formazioni di Sassuolo-Juve