Il futuro dell'Inter passa dalla Champions League. È un concetto ribadito ancora una volta dalla dirigenza nerazzurra nell'incontro serale al Meazza dopo il ko contro il Monza. Come accade dopo ogni sconfitta, Simone Inzaghi e i dirigenti dell'Inter si sono incontrati per analizzare quanto accaduto. Un incontro durato circa 30 minuti: presenti Zhang, Marotta, Antonello, Ausilio e Baccin. I dirigenti hanno ribadito che la responsabilità non è soltanto dell'allenatore, ma deve essere condivisa da tutti quanti. L'obiettivo è chiaro: centrare la qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Le strade a disposizione sono due: o la vittoria della Champions (e in questo senso mercoledì ci sarà il quarto di ritorno con il Benfica) o il piazzamento tra le prime quattro in campionato. Questa strada è diventata particolarmente tortuosa a causa delle 11 sconfitte stagionali e una serie di cinque partite senza vittorie.